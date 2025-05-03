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3 травня, 11:31
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Важливо для усіх ФОПів: що обов'язково треба зробити у травні

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • ФОПи в травні мають сплатити податки і внески, включаючи ПДФО, військовий збір, єдиний податок, ЄСВ, акцизи та ренти.
  • До різних дат у травні потрібно подати звітність, як-от декларації з екоподатку, туристичного збору, акцизного податку та інших платежів.

У травні фізичні особи-підприємці мають виконати низку податкових обов’язків – від сплати внесків до подання звітності. Несвоєчасне виконання може призвести до штрафів.

Що треба сплатити у травні

У травні підприємцям слід уважно стежити за строками податкових платежів, щоб уникнути штрафів, передає 24 Канал з посиланням на taxer.

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До 12 травня

  • ФОПам на загальній системі потрібно сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовий збір за підсумками річної декларації за 2024 рік.

До 20 травня – гранична дата для сплати:

  • авансового внеску з військового збору за травень (1, 2 та 4 групи), а також за І квартал 2025 року (3 група);

  • єдиного податку за травень (1 і 2 групи), а також за І квартал (3 група);

  • єдиного соцвнеску (ЄСВ) за найманих працівників за квітень (гірничі підприємства – до 28 травня);

  • екоподатку за І квартал;

  • податку на прибуток підприємств за І квартал та авансових платежів за травень (зокрема для торгівців пальним);

  • ренти за надра (видобуток і не видобуток), спеціальне використання води й лісу за І квартал;

  • туристичного збору та збору за паркування – за І квартал.

До 30 травня потрібно сплатити:

  • акциз за квітень;

  • ПДВ, ПДФО з відсотків, ВЗ (з доходів, які нараховані, але не виплачені);

  • земельний податок за ділянки державної або комунальної власності;

  • авансовий внесок із податку на прибуток для пунктів обміну валют;

  • ренту за надра (за квітень), радіочастотний ресурс, транспортування нафти та транзит аміаку.

Коли подавати звітність

До 12 травня

  • Декларації: з екоподатку, туристичного збору, збору за паркування, податку на прибуток, спрощена декларація з ПДВ для нерезидентів, декларація 3 групи, звіти №1-ВП і №1-ОП, розрахунки з ренти.

До 15 травня

  • Звіт форми № ЗВР-1 (книги обліку розрахункових операцій) та довідка про використані РК.

До 20 травня

  • Декларація з акцизного податку за квітень;
  • Декларація з плати за землю (за відсутності річної);
  • Звітність із ренти: надра, радіочастоти, нафта, аміак.