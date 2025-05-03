Важливо для усіх ФОПів: що обов'язково треба зробити у травні

У травні підприємцям слід уважно стежити за строками податкових платежів, щоб уникнути штрафів, передає 24 Канал з посиланням на taxer.

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До 12 травня

До 20 травня – гранична дата для сплати:

авансового внеску з військового збору за травень (1, 2 та 4 групи), а також за І квартал 2025 року (3 група);

єдиного податку за травень (1 і 2 групи), а також за І квартал (3 група);

єдиного соцвнеску (ЄСВ) за найманих працівників за квітень (гірничі підприємства – до 28 травня);

екоподатку за І квартал;

податку на прибуток підприємств за І квартал та авансових платежів за травень (зокрема для торгівців пальним);

ренти за надра (видобуток і не видобуток), спеціальне використання води й лісу за І квартал;