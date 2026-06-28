Накопичений нацкешбек невдовзі "згорить": де можна витратити гроші

Користувачі програми Національний кешбек мають час до кінця червня, аби витратити накопичені на картках кошти. Якщо цього вчасно не зробити, їх повернуть назад до бюджету.

На що можна витратити національний кешбек

Користувачі мають час до 30 червня, аби використати свої накопичення. Як повідомили на порталі Дія, у липні програма Нацкешбеку перейде на новий етап.

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Витратити накопичений кешбек можна на визначені державою товари й послуги:

ліки та медичні вироби;

благодійність і донати на Збройні Сили України;

продукти українського виробництва;

книги та друковану продукцію;

комунальні послуги;

поштові послуги.

Перелік магазинів, де за кешбек можна купити продукти, шукайте на сторінці "Зроблено в Україні".

Чому не виплачують національний кешбек у червні

Останні надходження на картку Нацкешбеку були наприкінці травня – це зарахували накопичення за квітень. Кошти за травневі придбання надійдуть у липні, й надалі все працюватиме у звичному режимі. Тобто користувачам нараховуватимуть кешбек після 20 числа кожного місяця.

Зауважимо, що максимальна сума кешбеку на місяць, як і раніше, становитиме 3 тисячі гривень. Компенсацію в розмірі 5% або 15% повертають споживачеві за безготівкову оплату товарів українського виробництва.

Як оформити нацкешбек

Щоб долучитися до програми Національний кешбек, потрібно відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів. Потім – визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток.

Далі у Дії обрати послугу "Національний кешбек", після чого активувати картку, на яку нараховуватимуть компенсацію.

Скільки ще працюватиме програма Нацкешбек

Проєкт "Національний кешбек" створювали, аби стимулювати попит на українські товари й послуги, що сприяв би розвитку їхнього виробництва.

Спочатку за купівлю вітчизняних товарів повертали 10% їхньої вартості, а з 1 березня 2026 року ставку розділили на 5% і 15% залежно від частки імпорту та рівня конкуренції в товарній категорії.

У травні Кабмін продовжив програму Нацкешбек, але з обмеженням. Вона працюватиме під час воєнного стану, однак не довше, ніж до 30 квітня 2028 року.

Мінекономіки матиме прозвітувати про результати програми через 2 місяці після завершення проєкту.