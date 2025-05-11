Як заробляти в TikTok: усе про монетизацію у 2025 році

У 2025 році TikTok залишається однією з найпопулярніших платформ для заробітку в інтернеті. Як працює монетизація в TikTok та хто може на неї претендувати, читайте далі.

Що потрібно для монетизації ТікТок

Створюючи актуальні відео та приєднавшись до програми Creator Fund, блогери можуть перетворити TikTok на джерело доходу. Платформа винагороджує авторів за унікальний контент, який набирає популярність, повідомляє 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

Читайте також TikTok поки лишається: Трамп знову відкладає заборону

Втім, процес монетизації TikTok в Україні ускладнений тим, що програма Creator Fund наразі тут не діє. Втім, щоб активувати монетизацію в TikTok, виконайте такі дії:

Відкрийте платформу або додаток TikTok і перейдіть у розділ "Профіль" (значок у правому нижньому куті). Увійдіть у "Параметри та конфіденційність" (у верхньому лівому куті). Оберіть пункт "Баланс", де можна переглянути кількість монет, купити нові, а також ознайомитися з прибутками та винагородами. Там же можна активувати монетизацію, якщо функція доступна.

Щоб налаштувати або змінити спосіб виведення коштів із подарунків у розділі "Баланс", потрібно обрати пункт "LIVE Gifts", натиснути "Withdraw", далі "Вивести всі кошти" та вказати зручний спосіб виведення, наприклад, через PayPal.

Важливо! З міркувань безпеки виведення коштів може займати до 15 календарних днів. Якщо після цього терміну гроші не надійшли, рекомендується звернутися до служби підтримки.