Який неоподаткований мінімум в Україні зараз

Термін "неоподаткований мінімум" часто зустрічається при визначенні розміру штрафів. Також це значення використовується для розрахунку податків та зборів.

Який розмір неоподаткованого мінімуму зараз

У Податковому кодексі в розділі XX, підрозділі – 5 встановлена сума неоподаткованого мінімуму доходів громадян складає 17 гривень. Юрист Ростислав Кравець вказує, що це значення не завжди стале.

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Ростислав Кравець Юрист та адвокат Грошова сума розміром у 17 гривень застосовується при посиланнях на неоподаткований мінімум доходів громадян у законах або інших нормативно-правових актах, але тут є винятки.

Кравець уточнює, що винятком є норми адміністративного та кримінального законодавства, які використовуються для того, аби класифікувати злочини та правопорушення. В такому випадку неоподаткований мінімум стає рівним податковій соціальній пільзі.

Підпунктом 169.1.1 статті 169 визначено, що податкова соціальна пільга дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку,

– йдеться в повідомлені ДПСУ.

Зверніть увагу! Станом на 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для працездатних осіб склав 3 028 гривень. Тобто, сума податкової соціальної пільги сягнула – 1 514 гривень.