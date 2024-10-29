Труднощі Volkswagen

Автоконцерн Volkswagen має намір закрити щонайменше три заводи у Німеччині. Окрім того, компанія скоротить десятки тисяч робочих місць, повідомляє WDR.

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Ці новини оголосила голова виробничої ради компанії Даніела Кавалло під час зустрічі з працівниками у Вольфсбурзі. Вона заявила, що під особливим ризиком завод в Оснабрюці, який нещодавно втратив важливе замовлення від Porsche.

Заходи щодо скорочення торкнуться всіх німецьких заводів Volkswagen,

– сказала Кавалло.

Перша хвиля скорочень за десятки років

Понад 30 років у Volkswagen працювала схема гарантування зайнятості. Для скорочень, які відбудуться у 2025 році, компанії довелося її скасувати.

На початку липня уряд Німеччини заблокував продаж підрозділу Volkswagen, який займається виробництвом газових турбін – MAN Energy Solutions – китайській компанії з міркувань національної безпеки.

Всього у Німеччині в компанії Volkswagen працюють приблизно 120 тисяч людей, з яких майже половина — у Вольфсбурзі. Загалом концерн має десять заводів у Німеччині: шість у Нижній Саксонії, три в Саксонії та один у Гессені.