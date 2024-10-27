На якому етапі будівництво

За словами генерального директора Baykar Халука Байрактара, будівництво триває згідно з усіма планами. Завершити завод турецький збройовий концерн планує вже наступного року, повідомляє Reuters.

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Ми на 80% завершили будівництво, і вже замовляються верстати. Дата виробництва буде визначатися ходом війни, але завод буде готовий у серпні 2025 року,

– повідомив Халук Байрактар.

Що робитимуть на заводі

На новому підприємстві будуть робити безпілотники Bayraktar ТB2 або ТВ3 – його важчий варіант, який здатен нести більше навантаження. На потужностях будуть працювати близько 500 людей.

Загалом концерн Baykar планує інвестувати в три українські проєкти 100 мільйонів доларів.