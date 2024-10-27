На каком этапе строительство

По словам генерального директора Baykar Халука Байрактара, строительство продолжается согласно всем планам. Завершить завод турецкий оружейный концерн планирует уже в следующем году, сообщает Reuters.

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Мы на 80% завершили строительство, и уже заказываются станки. Дата производства будет определяться ходом войны, но завод будет готов в августе 2025 года,

– сообщил Халук Байрактар.

Что будут делать на заводе

На новом предприятии будут делать беспилотники Bayraktar ТB2 или ТВ3 – его более тяжелый вариант, который способен нести большую нагрузку. На мощностях будут работать около 500 человек.

В целом концерн Baykar планирует инвестировать в три украинских проекта 100 миллионов долларов.