Какой размер необлагаемого минимума сейчас

В Налоговом кодексе в разделе XX, подразделе – 5 установленная сумма необлагаемого минимума доходов граждан составляет 17 гривен. Юрист Ростислав Кравец указывает, что это значение не всегда постоянное.

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Ростислав Кравец Юрист и адвокат Денежная сумма размером в 17 гривен применяется при ссылках на необлагаемый минимум доходов граждан в законах или других нормативно-правовых актах, но здесь есть исключения.

Кравец уточняет, что исключением являются нормы административного и уголовного законодательства, которые используются для того, чтобы классифицировать преступления и правонарушения. В таком случае необлагаемый минимум становится равным налоговой социальной льготе.

Подпунктом 169.1.1 статьи 169 определено, что налоговая социальная льгота равна 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленном законом на 1 января отчетного налогового года, – для любого налогоплательщика,

– говорится в сообщении ГНСУ.

Обратите внимание! По состоянию на 1 января 2024 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составил 3 028 гривен. То есть, сумма налоговой социальной льготы достигла – 1 514 гривен.