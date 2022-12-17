Залежатиме від ситуації на фронті: що чекає на український авторинок у 2023 році – прогноз

Більшість процесів на українському автомобільному ринку у 2023 році безпосередньо залежатиме від ситуації на фронті, і, як наслідок, – від загального стану економіки. Тому наразі надзвичайно складно робити прогнози в умовах невизначеності.

Про це зазначили в Інституті досліджень в авторинку. Водночас, експерти спрогнозували основні тенденції за умов більш-менш стабільної ситуації в Україні наступного року.

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Основні тенденції авторинку України у 2023 році

У 2023 році, залежно від ситуації з електроенергією, місячний обсяг вторинного авторинку може коливатися від 50 до 100 тисяч угод купівлі-продажу. У разі, якщо податкове законодавство щодо імпорту авто не зазнає змін, більшість автівок (70 – 80%) купуватимуть саме на внутрішньому ринку.

Тим часом з-за кордону прогнозовано імпортуватимуть 10 – 20 тисяч авто щомісяця. Зрости ця кількість може лише у випадку зниження ставок митних платежів. Залежно від їхнього розміру, імпорт може становити до 50 тисяч одиниць й навіть більше, зазначають експерти.

При цьому, основними постачальниками вживаних авто в Україну залишаться держави Євросоюзу, а частка авто з країн Америки зафіксується на довоєнному рівні – 25 – 35% від загальної кількості. Проте, їхня середня вартість буде вищою.

Первинний ринок та комерційні авто

В Інституті очікують, що ринок нових автомобілів наступного року зростатиме повільніше – обсяги продажів можуть становити від 3 до 5 тисяч одиниць на місяць. Збільшення продажів залежатиме безпосередньо від наявності фінансової підтримки кредитування та лізингу за вигідними умовами.

При виборі нового авто, українці прогнозовано й надалі віддаватимуть перевагу універсальним кросоверам, проте вирішальною буде саме наявність автівки у салоні. Активно з первинним ринком надалі конкуруватиме сегмент "майже нових" авто.

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До слова, очікується, що зросте потреба у комерційній техніці, адже саме ці категорії транспорту необхідні для відновлення країни. Разом з тим, зростання цього сегмента буде невисоким – купівельна спроможність українців залишається низькою, а чинні правила ввезення таких вживаних машин роблять імпорт економічно невигідним.

Ціни, вподобання та нові послуги для автомобілістів у Дії

При цьому експерти вважають, що наступного року наразі немає причин для значного коливання цін на автомобільному ринку. Разом з тим, є чимало зовнішніх чинників, які безпосередньо впливають на ситуацію, – ціни на паливо і його доступність, курс іноземної валюти, робота громадського транспорту тощо.

В Інституті досліджень авторинку очікують, що перереєстрація авто у Дії може розширитись й на інші категорії транспортних засобів та запрацювати для юридичних осіб. Паралельно є великі шанси, що у застосунок введуть обіцяне розмитнення у смартфоні. Це, своєю чергою, вимагатиме зміни ставок митних платежів та може спричинити реформу митниці у сфері імпорту вживаних авто.

Оскільки вибір авто залежить, насамперед, від купівельної спроможності, більшість вживаних автомобілів купуватимуть у звичній ціновій структурі – 2 – 5 тисяч доларів,

– додали експерти.

В Інститут також не очікують значних змін у стандартному топі популярних вживаних авто. Втім, зазначається, що позиції втратять автівки радянсько-російського та українського виробництва – на внутрішньому ринку їх поступово замінятимуть легковики з-за кордону.

Експерти не виключають, що після стабілізації постачання електроенергії в Україні пожвавиться попит на електромобілі. Після налаштування імпорту з Південної Кореї ринок активніше поповнюватиметься "газовими" легковиками, на кшталт Hyundai Sonata LPI, яких прибуває 50 – 70 одиниць щомісяця при потребі у 500 – 700 таких машин, які особливо полюбилися таксопаркам.

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З огляду на вкрай низький як для Європи рівень автомобілізації в Україні, – а це приблизно 260 авто на 1 тисячу населення при середньому показнику 600 авто на 1 тисячу громадян в ЄС, – потенційний попит на автомобілі всіх сегментів залишатиметься високим ще досить довго,

– підсумували в Інституті досліджень авторинку.