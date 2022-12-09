Про це виданню Bloomberg стало відомо від низки джерел, ознайомлених з питанням. Деякі з них стверджують, що Tesla має намір скоротити робочі зміни на заводі уже наступного тижня, що вплине на зарплату працівників, а також відкладе найм на роботу деяких нових співробітників.

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Очікуються перебої з постачанням Model 3 та Model Y

За даними Bloomberg, більшість працівників китайського заводу Tesla на складальних лініях Model 3 та Model Y не виходитимуть на роботу в останній тиждень грудня. Зазначається, що це може призвести до перебоїв із випуском нових авто цих моделей до початку січня.

За інформацією одного з джерел, виробництво Model 3 компанія може знову призупинити під час китайського Нового року, який припаде на кінець січня. Це необхідно для подальшої модернізації та технічного обслуговування обладнання виробничої лінії.

Днем раніше агентство повідомляло, що Tesla скорочує робочі зміни на заводі та відкладає найм нових співробітників. Зазначається, що потужності у Шанхаї працюватимуть у дві зміни по 9,5 години на день, що на 2 години на зміну менше, ніж раніше.

Такі зміни у графік впроваджуються з понеділка, 19 грудня, проте, за словами співрозмовників Bloomberg, графік все ще може бути скорегований. Одне з джерел зазначило, що скорочення робочих годин спричинить зменшення зарплат виробничого персоналу.

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Крім того, деякі нові працівники, які мали приступити до роботи ще у листопаді, зокрема в акумуляторних підрозділах та на конвеєрах зі збирання електрокарів, поки не вийшли на роботу. За словами одного з джерел, компанія відклала їхнє працевлаштування на період вже після китайського Нового року, пояснивши таке рішення "відсутністю гострої потреби у додаткових працівниках".

До слова, очікується, що призупинення виробництва спричинить скорочення випуску з виробничих ліній Model Y та Model 3 у грудні на близько 20%.