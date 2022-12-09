Об этом изданию Bloomberg стало известно от ряда источников, ознакомленных с вопросом. Некоторые из них утверждают, что Tesla намерена сократить рабочие смены на заводе уже на следующей неделе, что повлияет на зарплату сотрудников, а также отложит наем на работу некоторых новых работников.

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Ожидаются перебои с поставками Model 3 и Model Y

По данным Bloomberg, большинство работников китайского завода Tesla на сборочных линиях Model 3 и Model Y не будут выходить на работу в последнюю неделю декабря. Отмечается, что это может привести к перебоям с выпуском новых автомобилей этих моделей до начала января.

По информации одного из источников, производство Model 3 компания может снова приостановить во время китайского Нового года, который придется на конец января Это необходимо для дальнейшей модернизации и технического обслуживания оборудования производственной линии.

Днем раньше агентство сообщало, что Tesla сокращает рабочие смены на заводе и откладывает наем новых сотрудников. Отмечается, что мощности в Шанхае будут работать в две смены по 9,5 часа в день, что на 2 часа в смену меньше, чем раньше.

Такие изменения в график вводятся с понедельника, 19 декабря, однако, по словам собеседников Bloomberg, график все еще может быть скорректирован. Один из источников отметил, что сокращение рабочих часов повлечет за собой уменьшение зарплат производственного персонала.

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Кроме того, некоторые новые работники, которые должны были приступить к работе еще в ноябре, в частности, в аккумуляторных подразделениях и на конвейерах по сборке электрокаров, пока не вышли на работу. По словам одного из источников, компания отложила их трудоустройство на период уже после китайского Нового года, объяснив такое решение "отсутствием острой потребности в дополнительных сотрудниках".

К слову, ожидается, что приостановка производства повлечет за собой сокращение выпуска из производственных линий Model Y и Model 3 в декабре на около 20%.