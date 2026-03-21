Закрити ФОП без штрафів: як уникнути проблем з податковою після припинення діяльності

Найпоширеніша думка, що під час завршення підприємницької діяльності варто лише подати заяву про закриття бізнесу. Однак це не так, бо потрібно завершити ще низку процесів, розібратися з податками та звітністю.

Як закрити ФОП у 2026 році?

Про те, як зареєструвати припинення роботи бізнесу, йдеться на порталі Дія.

Дивіться також Змусять виплатити 10 мінімалок: ФОП можуть оштрафувати за одну помилку

Нині закрити ФОП можна автоматично й онлайн. Для цього потрібно зайти в Дію, авторизуватись або зареєструватись у кабінеті громадянина і подати вдповідну заяву. По часу це до 5 хвилин.

Вся необхідна інформація підтягнеться в ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб). Завдання для користувача – перевірити відповідність даних та підписати заяву за допомогою електронного підпису.

Потім остаточно сформований документ про припинення діяльності ФОП надсилають до ЄДР, інформація про закриття надійде також до податкової служби.

Зауважте! Перевірити статус заяви та оновлення щодо неї можна в кабінеті громадянина у розділі "Зверніть увагу".

Як альтернативу можна розглянути варіант, коли підприємець особисто звертається до ЦНАПу.

Як не отримати штраф під час закриття ФОПів?

Перед тим, як подати заяву про завершення підприємницької діяльності, потрібно переконатися, що підготовка до цього процесу була якісною.

Зверніть увагу! Якщо не завершити деякі справи або не сплатити податки – згодом є ризик отримати штраф і проблеми з податковою.

Тож, на ресурсі 7eminar, акцентують на почерговому завершенні усіх процесів, що пов'язані з бізнесом під час його закриття. Алгоритм такий:

звільнення найманих працівників, якщо вони були;

подання форми про закриття об'єкту оподаткування;

зняття з реєстрації РРО (реєстратор розрахункових операцій), якщо такі були;

закриття банківського рахунку.

Лише після цих кроків можна подати заяву про припинення діяльності. Коли останній документ сформують та затвердять потрібно також подати ліквідаційну звітність. Вона складається наростаючим підсумком з початку року і подається за останній звітний період, який відповідає даті припинення ФОП.

Податкова почала масово перевіряти закритих ФОПів,

– зазначає Олександр Зарайський.

На своєму каналі "Податковий консультант" він розповів, що бізнеси почали закриватись через війну, економічний стан та підвищення ПДВ у майбутньому. І саме це привернуло увагу податкової.

Водночас потрібно знати, що припинення діяльності не скасовує зобов'язань бізнесу. Іншими словами колишнім підприємцям потрібно заплатити податки в повному обсязі за місяць, у якому ФОП припинив роботу. Йдеться про ЄСВ, військовий збір та єдиний податок для ФОПів 1 і 2 груп.

Наприклад, якщо підприємство закриється на початку квітня – власник зобов'язаний заплатити відповідні збори за увесь місяць (за весь квітень).

Що ще потрібно знати про роботу бізнесу у 2026 році?