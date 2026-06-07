Бізнесу загрожують гігантські штрафи: який документ треба подати в ТЦК до 20 червня

Деяким українським компаніям, необхідно до 20 червня подати звітність до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За ігнорування цього правила бізнес каратимуть штрафами у десятки тисяч гривень.

Хто має подати звітність в ТЦК у червні?

Правило стосується підприємств, які мають на балансі транспортні засоби або спеціальну техніку. Відповідну вимогу прописано в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Подавати інформацію повинні підприємства, установи та організації, на які поширюється військово-транспортний обов’язок. До цього переліку входять:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

органи місцевого самоврядування;

державні установи;

підприємства всіх форм власності, які мають на балансі транспорт або спеціальну техніку.

Якщо компанія не має транспорту (або має орендований) на балансі, закон не зобовʼязує її подавати звітність. Але на практиці деякі ТЦК вимагають навіть "порожній" бланк, тому, аби уникнути конфілктів та штрафів, слід уточнити вимогу саме у своєму ТЦК.

Які дані подавати?

Під час воєнного стану бізнес має двічі на рік – до 20 червня та до 20 грудня – надавати інформацію про наявні транспортні ресурси. У звітності треба зазначити:

Транспортні засоби та спеціальну техніку, що перебувають на балансі; Їхній технічний стан; Працівників, які закріплені за транспортом та керують ним.

Водний транспорт подається за окремими формами та до цієї звітності не включається.

Які штрафи за неподання звітності в ТЦК?

За неподання інформації або ігнорування встановлених строків передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція за це під час воєнного стану для посадових осіб (керівників підприємств) становить 34 – 59,5 тисяч гривень штрафу.

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