ФОПів чекають нові правила в серпні: хто може отримати штраф до 340 тисяч гривень

Ризикові товари для ФОП, а саме їх перелік, фактично розширюється – і цього разу під увагою косметика. Тому уже з 3 серпня 2026 року для фізичних осіб-підприємців, які продають косметичну продукцію, почнуть діяти нові правила і штрафи за їхнє порушення.

Що зміниться для продавців косметики

Від початку серпня кожен косметичний товар, який вводиться в обіг, повинен пройти процедуру нотифікації (реєстрації), пише YANKIV.

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Фактично косметика приєднається до переліку товарів, які перебувають під особливим контролем. До нього вже входять:

технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту;

лікарські засоби;

ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів.

Важливо розуміти ставки. Відповідно до статті 20 Закону про РРО, якщо під час перевірки виявлено необлікований товар, штраф може становити повну вартість таких товарів. Тобто фактично 100% ціни необлікованої продукції,

– пишуть в редакції юриста Богдана Янкова.

Саме тому до категорії ризикових товарів варто ставитися не як до формальності, а як до зони підвищеної відповідальності: будь-яке порушення в обліку коштує дорого.

Які штрафи для ФОП будуть

Контролювати виконання нових правил буде Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Інспектори перевірятимуть документацію, маркування, умови зберігання продукції та проходження процедури нотифікації.

За порушення передбачені такі санкції:

34 000 – 51 000 гривень – за введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам;

68 000 гривень – за повторне аналогічне порушення;

102 000 гривень – за продаж продукції, що становить серйозний ризик;

до 340 000 гривень – за повторне порушення, пов'язане з небезпечною продукцією;

17 000 гривень – за порушення умов зберігання, якщо через це товар став небезпечним або не відповідає вимогам;

68 000 гривень – за повторне таке порушення.

До слова, також неточності в Єдиному державному реєстрі можуть стати причиною неприємностей і штрафів для підприємців, компаній та ГО.

Якщо неточні відомості містилися в документах, які подавав сам заявник, потрібно звернутися до державного реєстратора із відповідними документами. Крім того, заявнику доведеться сплатити адміністративний збір за внесення змін до реєстру. Конкретна сума залежить від виду реєстраційної дії та змін, які необхідно внести до ЄДР.