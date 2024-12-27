Кому з підприємців загрожують штрафи у 17 тисяч гривень з 1 січня

З 1 січня 2025 року українські підприємці можуть зіткнутися зі штрафами до 17 000 гривень через нові правила використання платіжних терміналів. Ці зміни суттєво вплинуть на ведення бізнесу по всій країні.

Нові правила використання платіжних терміналів

Ідеться про норми постанови №894 від 29 липня 2022 року "Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)". Впровадження цих зобов’язань відбувається поетапно, з 1 січня 2025 року на нас чекає новий етап, передає 24 Канал. Розберемось детальніше, хто з наступного року зобов'язаний використовувати платіжні термінали.

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Відповідно до постанови, продавці в населених пунктах з населенням до 5 000 осіб будуть зобов'язані пропонувати безготівкову оплату за товари та послуги. Новий закон зобов'язує приймати електронні платежі, в тому числі для дистанційних транзакцій, що здійснюються через Інтернет.

Розрахунок прийматимуть шляхом:

електронних платіжних засобів;

платіжних застосунків;

платіжних пристроїв.

Проте вимога не стосується фізосіб-підприємців — платників єдиного податку І групи, торгівців:

які провадять торгівлю з використанням торгових автоматів;

які здійснюють виїзну торгівлю;

які продають власноручно вирощену або відгодовану продукцію.

Крім того, правила не торкнуться торгівців на територіях громад, розташованих в районах гарячих точок, окупованих територіях, перелік яких затверджений наказом Мінреінтеграції, та упродовж 3 місяців після припинення бойових дій та деокупації.

Покарання за порушення з 1 січня

податкові органи попередили підприємців про важливість дотримання вимог щодо безготівкових розрахунків. Державна податкова служба підкреслила, що недотримання вимог може призвести до адміністративної відповідальності за статтею 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), яка визначає потенційні штрафи за їх невиконання.

Так, у разі першого порушення – передбачено штраф у розмірі від 1,7 тисяч до 3,4 тисячі гривень. А в разі повторного порушення за рік підприємцю світить штраф у розмірі від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень.