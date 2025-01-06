Штрафи за відсутність страховки на авто: пояснення від МВС щодо автофіксації

В українському інфопросторі шириться інформація про накладення штрафів на водіїв за відсутність страхового полісу, яке будуть виявляти за допомогою дорожніх камер автофіксації.

Закон про страхування прийнято

У МВС заявили, що це не відповідає дійсності. Деталі розповідає 24 Канал.

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З січня 2025 року в Україні набув чинності новий закон про страхування, який дозволяє перевіряти страхові поліси за допомогою камер, встановлених на транспортних засобах.

Однак впровадження автоматичних штрафів, пов'язаних з цією нормою, гальмується відсутністю правової бази.

Для цього необхідно внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та відповідних підзаконних актів.

Технічна неготовність

В МВС пояснили, що камери ще не адаптовані для фіксації саме цього порушення.

Відомство працює над технічними й нормативними питаннями. В разі запровадження такої системи, громадянам буде повідомлено заздалегідь через офіційні джерела,

– ідеться у повідомленні.

Важливо. Поліс страхування, як і раніше, перевіряють під час зупинення транспортного засобу поліцейськими. Відсутність "страховки" загрожує штрафом 450 гривень.