Перереєстрацію вживаних авто скасовано

Цей закон звільнить продавців від необхідності перереєстровувати та реєструвати транспортні засоби, спростивши процес як для покупців, так і для продавців на ринку вживаних автомобілів, повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідний законопроєкт.

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Відтепер продавці вживаних авто та їх частин звільняються від обов'язку:

перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби;

подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) ТЦК та СП.

Важливо! Закон стане запорукою для виведення з тіні ринку та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки.

Що відомо про законопроєкт

17 грудня 2024 року Верховна Рада України ухвалила в цілому закон, який дозволяє автодилерам здійснювати перепродаж автомобілів без необхідності реєстрації їх на себе. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, з 2010 року підприємці, які займаються торгівлею вживаними транспортними засобами, були змушені реєструвати такі автомобілі на себе перед подальшим продажем кінцевому споживачу. Це створювало низку проблем:

Вживані автомобілі обліковувалися не як товар для продажу, а як основний засіб для власного використання.

Для подальшого продажу підприємці мали двічі реєструвати автомобілі: спочатку на себе, а потім на кінцевого покупця.

Прийнятий закон скасовує необхідність такої реєстрації, що значно спрощує процес перепродажу. Тепер автодилери зможуть без зайвих процедур купувати вживані автомобілі для подальшого перепродажу.

Раніше при викупі автомобіля автодилери повинні були отримувати довідку про взяття транспортного засобу на військовий облік, а під час його продажу — довідку про зняття з військового обліку. Зміни в законодавстві дозволяють уникнути цієї бюрократичної тяганини, що полегшить операції для підприємців та покупців.

Прийняття цього закону сприятиме розвитку ринку вживаних автомобілів і зменшить адміністративне навантаження на автодилерів.