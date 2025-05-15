2 мільярди за місяць: на чому підняла статки сім'я Трампа

Родина колишнього президента США Дональда Трампа отримала щонайменше 2 мільярди доларів доходу за останній місяць. Прибутки надходять із різних джерел – криптовалюти, інвестицій у нерухомість та запуску нового елітного приватного клубу у Вашингтоні.

Яким чином покращились статки Трампа

Одним із найрезонансніших джерел прибутку стала криптовалюта $TRUMP, яка належить самому Дональду Трампу, а керує нею його син Дональд Трамп-молодший, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Попри відсутність реальної внутрішньої вартості, монета позиціонується як колекційний актив. При кожній покупці родина отримує комісійні. Наразі $TRUMP коштує близько 13 доларів.

Найактивніші 220 інвесторів отримали запрошення на вечерю з Трампом, а 25 – ще й екскурсію до Білого дому. Усього переможці витратили щонайменше 174 мільйони доларів.

Крім того, через інвестиційну компанію World Liberty Financial, у яку вклалися ОАЕ, родина отримуватиме десятки мільйонів щороку. Серед її керівників – Ерік Трамп та Дональд Трамп-молодший.

Також у фокусі — великі угоди з нерухомістю:

Катар долучився до фінансування проєкту пляжного гольф-клубу Trump вартістю 5 мільярдів;

Саудівська компанія вклала 1 мільярд доларів у готель Trump у Дубаї та планує інші об'єкти в Омані та Саудівській Аравії;

Джаред Кушнер реалізує проєкт у Белграді – готель на місці колишнього міноборони Югославії вартістю 1 мільярд доларів.

Інші проєкти включають:

запуск приватного клубу Executive Branch у Джорджтауні зі вступним внеском 500 000 доларів;

турнір LIV Golf у Trump National Doral, який приніс сім’ї гонорари та готельні доходи;

відновлення заходів Республіканської партії в готелях Trump – суми доходів знову обчислюються мільйонами.

Хоча оцінки приблизні, NYT зауважує, що ці дані дають чітке уявлення про масштаб бізнес-активів родини Трампів.