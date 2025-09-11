Вже незабаром: стало відомо, коли бізнес зможе протестувати повний функціонал еАкцизу
- Тестування повного функціоналу системи еАкциз розпочнеться з листопада 2025 року, а з січня 2026-го будуть доступні застосунки для роботи в режимі офлайн.
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив на важливості дотримання тестового періоду до 1 листопада 2026 року для уникнення ризиків при переході.
На фінальному етапі розробки перебуває еАкциз. Зокрема тестування повного функціоналу системи розпочнеться з листопада 2025 року.
Що наразі відомо про еАкциз?
На тлі запуску еАкцизу, міністр цифрової трансформації зустрівся з представниками бізнесу та галузевих асоціацій, пише 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова.
Читайте також Підакцизні товари: що відбувається з ринком тютюнової продукції в Україні
Згідно з його слів, еАкциз запроваджує прозорість обігу алкогольної та тютюнової продукції. Наразі ж команда розробила складну ІТ-систему. Вона втричі складніша, ніж у країнах Євросоюзу.
Важливо, що все це без залучення державних коштів – розробку повністю профінансували донори,
– уточнив Федоров.
Міністр розповів, що під час розробки пройшли низку викликів:
- пов’язаних із призупинкою фінансування USAID;
- необхідністю пошуку нового донора для фінансування;
- кібератаками;
- перебоями в роботі реєстрів.
Вже з березня 2025 року почали частково передавати бізнесу функціонал для тестування. Станом на зараз система на фінальному етапі розробки, і вже з листопада 2025 року бізнес зможе протестувати повний функціонал, а із січня 2026-го – і застосунки для роботи із системою в режимі офлайн.
Для нас важливо дотримуватися домовленостей і, як зазначено в законі, надати бізнесу 10 місяців тестового періоду,
– уточнив Михайло Федоров.
За цей час ринок зможе:
- якісно опанувати нові бізнес-процеси;
- підготуватися до повноцінного запуску й повного переходу на електронну систему.
Як розповів Федоров, за мету стоїть продовжити тестовий період до 1 листопада 2026 року та внести це на розгляд до профільного комітету Верховної Ради. Це буде справедливе рішення, щоб уникнути будь-яких ризиків під час переходу.
Ми вже довели ефективність цифровізації як інструменту боротьби з корупцією. За 5 років цифрові послуги заощадили українцям та державі 184 мільярдів гривень,
– наголосив Федоров.
Важливо! Наголошується, що запуск еАкцизу – важливий крок для подальшої боротьби з нелегальними схемами, тіньовим ринком та збільшення податкових надходжень у бюджет.
Що Федоров планує робити після зустрічі?
За результатами зустрічі направлю офіційний лист на комітет з питань фінансів, податкової та митної політики та керівника комітету Данила Гетьманцева з проханням внести зміни в законодавство, продовжити термін тестування та впровадити систему еАкцизу з 1 листопада 2026 року.
Що відомо про еАкциз?
Проєкт Е-акциз – це комплексна реформа. Вона має за мету допомогти боротися з чорним ринком підакцизної продукції. Також вона повинні збільшити надходження до бюджету через сплату акцизного податку.
Зокрема Гетманцев 9 вересня повідомив, що розділяє обурення українців щодо зриву Мінцифрою строків запровадження Е-Акцизу. Він наголосив, що тестовий період мав розпочатися 1 березня, але цього не сталося. Данило Гетманцев підкреслив, що бізнес волає про параліч ринку підакцизної продукції з січня 2026 року.