Можуть бути такі податки як у Польщі: чи підійде Україні нова система оподаткування

Наприкінці грудня 2023 року Уряд під час засідання затвердив Національну стратегію доходів на 2024 – 2030 роки. Тож система оподаткування в Україні має змінитися. Найімовірніше за приклад візьмуть модель Польщі. Але чи підійде це українським підприємцям, зʼясовував 24 Канал.

Моделі оподаткування в Україні

На сьогодні в Україні працює 2 системи оподаткування підприємців: спрощена та загальна.

У спрощеній системі розмір єдиного податку інший, ніж у загальній. Також, є деякі обмеження щодо кількості працівників та видів діяльності. Це все залежить від групи, до якої належить фізична особа підприємця (ФОП).

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Щодо загальної системи, то її перевагою над спрощеною є те, що сплата податків відбувається від прибутку, а не сукупного доходу підприємця. Тому якщо прибуток негативний, то податки не сплачуються.

Довідка: прибуток від доходу відрізняється формулою: прибуток = дохід – дозволені витрати.

Втім, у Мінфіні розглядають зміни щодо оподаткування ФОПів. Йдеться про зміну на польську систему. Як розповів 24 Каналу бухгалтер Михайло Смокович, стратегія доходів в Україні вже прийнята, і в ній є певні кроки, які потрібно зробити протягом наступних 5 років.

Михайло Смокович Бухгалтер, експерт з ведення ФОПів Це зроблено для того, щоб збирати більше податків. У нас є спрощена система оподаткування, яка платить дуже мало податків.

Зміни можуть позитивно вплинути на економіку

Як каже Михайло Смокович, в Україні найменші податки по спрощеній системі в Європі й не тільки. Саме тому будуть проведені дії, які збільшуватимуть склад податків, щоб вивезти підприємців з тіні. Крім того, це буде зроблено для того, щоб підприємці могли працювати тільки офіційно й офіційно отримувати дохід.

Все, що є в стратегії на найближчі 5 років, буде поступово, можливо, впроваджуватися, обговорюватися, щось можуть і не впровадити. Зараз у нас почнеться величезна дискусія, що можна робити, а що ні. Бо є підприємці зі своїми інтересами, є держава, і є МВФ, які ставлять певні вимоги,

– зауважує Смокович.

Що планують зробити:

2 групи ФОП не існуватиме. Відповідно, ця група буде об'єднана з 3 групою ФОП.

Для того щоб відкрити бізнес, потрібно буде додатково просто зареєструвати відкритий рахунок в банку, і всі кошти, які на цей рахунок зараховуватимуться, будуть вважатися за доходом підприємця і відповідно, коли закриватиметься рахунок, закриватиметься і сам ФОП.

З цього доходу не буде сплачуватися 5%. Є ймовірність, що відсоток податку залежатиме від ліміту доходу, тобто до 1 мільйона – це 5%, а понад 1 мільйон – 7% залежно від виду діяльності.

Я бачу багато кроків, які спрямовані на те, щоб максимально легалізувати діяльність бізнесу. Це ведення обліку залишків, це знову ж розкриття банківської таємниці, щоб не міг бізнес працювати безготівково, тобто "в тіні",

– каже експерт.

Як прогнозує Смокович, такі зміни позитивно вплинуть на економіку, адже чим більше доходу буде йти "в білу", тим більше буд виплачуватися податків. Тож буде більше надходжень від бізнесу до бюджету, відповідно Україна зможе сама себе забезпечувати.

Інший бік медалі

Західні партнери намагаються зробити так, щоб Україна почала сама себе забезпечувати.

Водночас економіст Олег Гетман у розмові з 24 Каналом критикує можливі зміни щодо податків в Україні.

Олег Гетман Координатор економічних груп Економічної експертної платформи На щастя, це лише стратегія, яка в нашій країні виконується зазвичай на 30 – 40%. Тож ми як експерти, як аналітичний центр сподіваємося, що ці жахливі пункти про "спрощенку", про відкриття банківської таємниці, а також низка інших жахливих пунктів, так і залишаться на папері в стратегії й ніколи не будуть реалізовані.

Гетман пояснив чим теперішня спрощена система оподаткування краща для українського підприємця.

Вона насамперед передбачає те, що дійсно відповідає реаліям. Крім того, вона подобається підприємцям і через це вона реально постійно зростає, дає старт для нового бізнесу,

– додає він.

Основні переваги української "спрощенки":

повна відсутність товарного обліку та шаленого бухгалтерського обліку,

для 1 групи ФОП відсутність РРО (розрахунковий реєстратор операцій), помірковані ставки,

для 3 групи ФОП 5% єдиного податку,

для 1 та 2 груп – фіксований єдиний податок.

Що передбачає польська "спрощенка":

Диференційовані ставки від приблизно 3% до 17% залежно від виду діяльності. Відтак такі інноваційні галузі як IT, R&D (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи) тощо будуть по високих ставках – 15 – 18%.

Це абсолютно неадекватно, це не відповідає нашим реаліям. Чому? В Україні, порівнянні з Польщею чи Чехією, так відсутні певні переваги. Це верховенство права, захист прав власності, якісні державні послуги, дешеве кредитування по кілька відсотків на рік. Тобто в нас взагалі відсутні будь-які переваги і єдина перевага, яка в нас була, це в цих трохи нижчих ставках податків,

– каже Олег Гетман.

Зміни в системі оподаткування стануть можливим лише після того, як Україна за якістю розвитку інституцій не буде поступатися іншим європейським країнам. А це вимірюватиметься рейтингом світового банку.

Що кажуть в Мінфіні

Підсумовуючи експерт каже, що коли Україна буде хоча б трішки схожа на найслабші країни Європи, як-от Чехія, Словаччина і взагалі не кажучи навіть про Польщу, до якої просто прірва по рівню розвитку, тоді можна буде говорити про зміни.

Про те, що Мінфін вже розглядає реформу спрощеної системи оподаткування повідомила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей на заході Центру економічної стратегії. За основу взяли оподаткування малого та середнього бізнесу Польщі.

Світлана Воробей Заступниця міністра фінансів В Польщі існує диференційована система, там досить багато ставок – від 2% до 20%. Вони змінюються час від часу, залежно від економіки.

Заступниця Воробей каже, що найвищі ставки в Польщі накладаються на ту діяльність, яка має найменшу затратну частину, тобто надання послуг і види діяльності, які використовуються для підміни трудових відносин цивільно-правовими або відносинами з ФОП.

У Мінфіну вже є приблизний перелік ставок. Ці показники мають обговорити з бізнесом.

Це не буде вноситися одномоментно, а широко обговорюватиметься з бізнесом. Це буде публічний процес,

– зауважила Світлана Воробей.

Втім не варто очікувати змін вже, наголошують у Мінфіні. Нове оподаткування – це лише далека перспектива і говорити про якісь конкретні ставки поки що зарано. Крім того, для запровадження системи як у Польщі, варто спочатку переформувати Державну податкову службу.

Які українці зараз платять податки

Розміри Єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачують ФОПи на спрощеній системі, та ставки єдиного податку, з 1 січня змінилися:

1 група ФОП – ЄСВ становить 1 562 гривні щомісяця, ЄП – 302,80 гривні (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року);

– ЄСВ становить 1 562 гривні щомісяця, ЄП – 302,80 гривні (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року); 2 група ФОП – ЄСВ становить 1 562 гривні, ЄП – 1 420 гривень (20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2024 року);

– ЄСВ становить 1 562 гривні, ЄП – 1 420 гривень (20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2024 року); 3 група ФОП – ЄСВ становить 1 562 гривень, а ЄП – ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ.

ЄСВ прив'язаний до мінімальної зарплати та становить 22% від цього показника. З 1 січня мінімальна зарплата в Україні виросла до 7 100 гривень, а з 1 квітня зросте до 8 000 гривень.