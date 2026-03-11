НБУ вимагає пояснень від monobank Гороховського за злив фото клієнтки

У понеділок, 9 березня, співзасновник monobank опублікував у соцмережі фото клієнтки, зроблене під час відеоідентифікації. Олег Гороховський звинуватив дівчину в проросійській позиції через прапор, що висів за її спиною.

Що про скандал кажуть у Нацбанку?

Тепер же Нацбанк України вимагає пояснень щодо публікації. Про це йдеться у відповіді регулятора на запит "Економічної правди".

Нацбанк у межах функції захисту прав споживачів і нагляду аналізує обставини ситуації, а також уже звернувся до monobank із запитом про пояснення – щодо обставин поширення інформації, яка може становити банківську таємницю.

Там наголосили, що зможуть надати оцінку діям Гороховського лише після отримання відповіді та перевірки всіх обставин. До того часу ситуацію не коментуватимуть.

У разі встановлення під час наглядових дій порушень банком вимог законодавства або нормативно-правових актів Нацбанку регулятор може застосувати передбачені законом заходи впливу до банку,

– йдеться у відповіді.

Йдеться про заходи впливу, передбачені постановою №346.

Що відомо про скандал із monobank?