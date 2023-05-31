Деяких платників податків звільнять від штрафів та пені

Платників податків, які регулярно звітуватимуться перед контролюючими органами за стан свого нерухомого майна, окрім земельних ділянок, звільнять від штрафів та пені. Така функція запроваджена до кінця воєнного стану.

Кого звільнять від штрафів та пені

Платники податку за нерухоме майно, окрім земельних ділянок, можуть уникнути штрафів та пені, якщо надаватимуть до відповідних органів податкові декларації за звітні періоди, що припадають на період дії воєнного стану.

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Також, якщо людина стабільно звітується перед державою, отримані у 2022 та 2023 роках повідомлення від податкової про нарахування пені – скасують, а грошові зобов’язання та податковий борг – анулюють.

Зверніть увагу! Переплату за цей податок автоматично зарахують у майбутні платежі або ж на погашення боргу, якщо такий є.

Скільки платитимуть підприємці з 1 червня

З 1 червня 2023 року податки для підприємців залишаться такими самими. Законопроєкт №8401, який передбачає скасування усіх пільг для ФОПів, ще не підписаний та передбачає, що вони повернуться з 1 липня.

ФОПи зараз сплачують такі податки: