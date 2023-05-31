Кого освободят от штрафов и пени

Плательщики налога за недвижимое имущество, кроме земельных участков, могут избежать штрафов и пени, если будут подавать в соответствующие органы налоговые декларации за отчетные периоды, приходящиеся на период действия военного положения.

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Также если человек стабильно отчитывается перед государством, полученные в 2022 и 2023 годах уведомления от налоговой о начислении пени – отменят, а денежные обязательства и налоговый долг – аннулируют.

Обратите внимание! Переплату за этот налог автоматически зачислят в будущие платежи или погашение долга, если таковой есть.

Сколько будут платить предприниматели с 1 июня

С 1 июня 2023 года налоги для предпринимателей останутся такими же. Законопроект №8401, который предполагает отмена всех льгот для ФЛП, еще не подписанный и предполагает, что они вернутся с 1 июля.

ФЛП сейчас платят следующие налоги: