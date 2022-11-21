Чи скасують добровільну сплату податків для ФОПів: відповідь уряду

До кінця війни змінювати поряд добровільної сплати податків підприємцями ніхто не планує. Про це розповів в інтерв'ю 24 каналу голова податкового комітету Данило Гетманцев.

У зв'язку з повномасштабною війною, уряд зробив добровільну сплату податків для підприємців. Відтак з 1 березня самозайняті особи мають право не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Це питання совісті того підприємця, який працює десь там на Франківщині і сплачує податок чи ні. Я переконаний, що повинен сплачувати, але не можу юридично від нього це вимагати.

Розмір податків для ФОПів з 1 листопада

Якщо підприємець вирішує не платити ЄСВ, страховий стаж для призначення пенсії йому нараховуватися не буде.

Оскільки мінімальна зарплата зараз складає 6 700 гривень, то Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) становить 1 474 гривень (22% від мінімальної зарплати).

ЄСВ за IV квартал становитиме 4 422 гривень.

Максимальна ставка ЄСВ на місяць – 22 110 гривні на квартал (6 700*15*22%), тобто 7 370 гривень на місяць.