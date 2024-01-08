У 2023 році в Україні зареєструвалося понад 300 тисяч ФОПів

Впродовж 2023 року в Україні зареєструвалося 304 048 нових ФОП та 37 тисяч компаній. Найбільш популярними сферами стали роздрібна та оптова торгівля, ІТ та надання індивідуальних послуг.

Більше ФОП ніж у попередні роки

Для порівняння, у 2021 році кількість нових ФОП складала понад 284 тисячі осіб, а у 2022 році — понад 198 тисяч. Тобто, торік, кількість нових бізнесів перевищила показники 2021 року на 7%.

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Найпопулярнішими серед нових ФОПів у 2023 були такі сфери, як:

Роздрібна торгівля

ІТ

Надання інших індивідуальних послуг

Оптова торгівля

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

Серед недавно зареєстрованих ФОПів, що надають індивідуальні послуги, найбільш популярними були підприємства у сфері перукарень та салонів краси — загалом 18 059 нових бізнесів.

Київ виявився лідером за обсягом нових реєстрацій ФОП — з 14.18% від загальної кількості нових підприємств. Друге та третє місця за кількістю нових підприємців займають Дніпропетровська область (8.97%) та Львівська область (7.73%).

Як щодо компаній

На відміну від фізичних осіб-підприємців, нові компанії відкриваються не так часто і ще не досягли показників, які б вказували на початок повномасштабного вторгнення.

Впродовж 2023 року було створено 37 297 нових компаній. Це на третину менше, ніж у 2021 році, коли було зареєстровано 56 267 нових бізнесів.

Найпопулярнішими сферами для нових компаній стали оптова торгівля, діяльність громадських організацій та надання соціальної допомоги.

Географічний розподіл компаній такий самий, як і з ФОП — найбільше реєстрували на Київщині, Дніпропетровщині та Львівщині.