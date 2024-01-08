Больше ФЛП чем в предыдущие годы
Для сравнения, в 2021 году количество новых ФЛП составляло более 284 тысяч человек, а в 2022 году — более 198 тысяч. То есть, в прошлом году количество новых бизнесов превысило показатели 2021 года на 7%.
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Самыми популярными среди новых ФЛПов в 2023 были такие сферы, как:
- Розничная торговля
- ИТ
- Предоставление других индивидуальных услуг
- Оптовая торговля
- Деятельность по обеспечению блюдами и напитками
Киев оказался лидером по объему новых регистраций ФЛП – с 14.18% от общего количества новых предприятий. Второе и третье места по количеству новых предпринимателей занимают Днепропетровская область (8,97%) и Львовская область (7,73%).
Как насчет компаний
В отличие от физических лиц-предпринимателей, новые компании открываются не так часто и еще не достигли показателей, указывающих на начало полномасштабного вторжения.
В течение 2023 года было создано 37 297 новых компаний. Это на треть меньше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 56267 новых бизнесов.
Географическое распределение компаний такое же, как и с ФЛП — больше всего регистрировали на Киевщине, Днепропетровщине и Львовщине.