Больше ФЛП чем в предыдущие годы

Для сравнения, в 2021 году количество новых ФЛП составляло более 284 тысяч человек, а в 2022 году — более 198 тысяч. То есть, в прошлом году количество новых бизнесов превысило показатели 2021 года на 7%.

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Самыми популярными среди новых ФЛПов в 2023 были такие сферы, как:

Розничная торговля

ИТ

Предоставление других индивидуальных услуг

Оптовая торговля

Деятельность по обеспечению блюдами и напитками

Заметьте! Среди недавно зарегистрированных ФЛП, предоставляющих индивидуальные услуги, наиболее популярными были предприятия в сфере парикмахерских и салонов красоты — всего 18 059 новых бизнесов.

Киев оказался лидером по объему новых регистраций ФЛП – с 14.18% от общего количества новых предприятий. Второе и третье места по количеству новых предпринимателей занимают Днепропетровская область (8,97%) и Львовская область (7,73%).

Как насчет компаний

В отличие от физических лиц-предпринимателей, новые компании открываются не так часто и еще не достигли показателей, указывающих на начало полномасштабного вторжения.

В течение 2023 года было создано 37 297 новых компаний. Это на треть меньше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 56267 новых бизнесов.

Любопытно! Самыми популярными сферами новых компаний стали оптовая торговля, деятельность общественных организаций и предоставление социальной помощи.

Географическое распределение компаний такое же, как и с ФЛП — больше всего регистрировали на Киевщине, Днепропетровщине и Львовщине.