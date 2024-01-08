Більше ФОП ніж у попередні роки
Для порівняння, у 2021 році кількість нових ФОП складала понад 284 тисячі осіб, а у 2022 році — понад 198 тисяч. Тобто, торік, кількість нових бізнесів перевищила показники 2021 року на 7%.
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Найпопулярнішими серед нових ФОПів у 2023 були такі сфери, як:
- Роздрібна торгівля
- ІТ
- Надання інших індивідуальних послуг
- Оптова торгівля
- Діяльність із забезпечення стравами та напоями
Київ виявився лідером за обсягом нових реєстрацій ФОП — з 14.18% від загальної кількості нових підприємств. Друге та третє місця за кількістю нових підприємців займають Дніпропетровська область (8.97%) та Львівська область (7.73%).
Як щодо компаній
На відміну від фізичних осіб-підприємців, нові компанії відкриваються не так часто і ще не досягли показників, які б вказували на початок повномасштабного вторгнення.
Впродовж 2023 року було створено 37 297 нових компаній. Це на третину менше, ніж у 2021 році, коли було зареєстровано 56 267 нових бізнесів.
Географічний розподіл компаній такий самий, як і з ФОП — найбільше реєстрували на Київщині, Дніпропетровщині та Львівщині.