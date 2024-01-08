Більше ФОП ніж у попередні роки

Для порівняння, у 2021 році кількість нових ФОП складала понад 284 тисячі осіб, а у 2022 році — понад 198 тисяч. Тобто, торік, кількість нових бізнесів перевищила показники 2021 року на 7%.

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Найпопулярнішими серед нових ФОПів у 2023 були такі сфери, як:

Роздрібна торгівля

ІТ

Надання інших індивідуальних послуг

Оптова торгівля

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

Зауважте! Серед недавно зареєстрованих ФОПів, що надають індивідуальні послуги, найбільш популярними були підприємства у сфері перукарень та салонів краси — загалом 18 059 нових бізнесів.

Київ виявився лідером за обсягом нових реєстрацій ФОП — з 14.18% від загальної кількості нових підприємств. Друге та третє місця за кількістю нових підприємців займають Дніпропетровська область (8.97%) та Львівська область (7.73%).

Як щодо компаній

На відміну від фізичних осіб-підприємців, нові компанії відкриваються не так часто і ще не досягли показників, які б вказували на початок повномасштабного вторгнення.

Впродовж 2023 року було створено 37 297 нових компаній. Це на третину менше, ніж у 2021 році, коли було зареєстровано 56 267 нових бізнесів.

Цікаво! Найпопулярнішими сферами для нових компаній стали оптова торгівля, діяльність громадських організацій та надання соціальної допомоги.

Географічний розподіл компаній такий самий, як і з ФОП — найбільше реєстрували на Київщині, Дніпропетровщині та Львівщині.