Приватизація активно наповнює бюджет: скільки мільйонів незабаром надійдуть на ЗСУ

Фонд державного майна продовжує продавати у приватні руки об'єкти, які обтяжують державні ресурси. Це дозволяє ефективно розпоряджатися майном та водночас наповнювати бюджет мільйонами гривень.

Нові надходження від приватизації

Фонд державного майна провів два нові аукціони. Їх результат успішний – вдалося реалізувати "Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою" та "Закупнянський кар'єр".

Цікаво Не тільки ціна: як аналізувати аудиторію та формувати пропозицію

Загальні надходження до бюджету складуть 106,6 мільйона гривень. За ""Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою" змагалося 8 учасників. Його стартова ціна складала 15,6 мільйона гривень. У результаті торгів ціна виросла до 54,6 мільйона гривень, тобто у 3,5 раза. Також переможцю аукціону доведеться сплатити борг підприємства, а він чималий – 5,4 мільйона гривень.

На аукціон незабаром виставлять знаменитий готель Україна, що біля Майдану Незалежності. Його оцінили у чималеньку суму, а іноземні інвестори вже надіслали запит щодо документації об'єкта.

Що стосується "Закупнянського кар’єру", то його ціна стартувала від 15,8 мільйона гривень. У торгах взяли участь 5 потенційних покупців. У результаті аукціону ціна виросла аж до 52 мільйонів гривень. Тут також є борги на суму 5 мільйонів гривень, які переможець буде змушений заплатити.

Усі гроші від продажу об'єктів надійдуть на рахунки, з яких фінансуються героїчні Збройні Сили України.