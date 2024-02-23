Нові надходження від приватизації

Фонд державного майна провів два нові аукціони. Їх результат успішний – вдалося реалізувати "Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою" та "Закупнянський кар'єр".

Цікаво Не тільки ціна: як аналізувати аудиторію та формувати пропозицію

Загальні надходження до бюджету складуть 106,6 мільйона гривень. За ""Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою" змагалося 8 учасників. Його стартова ціна складала 15,6 мільйона гривень. У результаті торгів ціна виросла до 54,6 мільйона гривень, тобто у 3,5 раза. Також переможцю аукціону доведеться сплатити борг підприємства, а він чималий – 5,4 мільйона гривень.

Цікаво! На аукціон незабаром виставлять знаменитий готель Україна, що біля Майдану Незалежності. Його оцінили у чималеньку суму, а іноземні інвестори вже надіслали запит щодо документації об'єкта.

Що стосується "Закупнянського кар’єру", то його ціна стартувала від 15,8 мільйона гривень. У торгах взяли участь 5 потенційних покупців. У результаті аукціону ціна виросла аж до 52 мільйонів гривень. Тут також є борги на суму 5 мільйонів гривень, які переможець буде змушений заплатити.

Усі гроші від продажу об'єктів надійдуть на рахунки, з яких фінансуються героїчні Збройні Сили України.