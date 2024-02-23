Новые поступления от приватизации

Фонд государственного имущества провел два новых аукциона. Их результат успешный – удалось реализовать "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" и "Закупнянский карьер".

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Общие поступления в бюджет составят 106,6 миллиона гривен. За ""Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" соревновалось 8 участников. Его стартовая цена составляла 15,6 миллиона гривен. В результате торгов цена выросла до 54,6 миллиона гривен, то есть в 3,5 раза. Также победителю аукциона придется оплатить долг предприятия, а он немалый – 5,4 миллиона гривен.

Интересно! На аукцион вскоре выставят знаменитый отель Украина, что возле Майдана Независимости. Его оценили в немаленькую сумму, а иностранные инвесторы уже прислали запрос по документации объекта.

Что касается "Закупнянского карьера", то его цена стартовала от 15,8 миллиона гривен. В торгах приняли участие 5 потенциальных покупателей. В результате аукциона цена выросла вплоть до 52 миллионов гривен. Здесь также есть долги на сумму 5 миллионов гривен, которые победитель будет вынужден заплатить.

Все деньги от продажи объектов поступят на счета, из которых финансируются героические Вооруженные Силы Украины.