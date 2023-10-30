Шмигаль повідомив про відкриття 70-го індустріального парку: раніше половину хотіли ліквідувати

У Вінниці відкрили новий індустріальний парк. Він став ювілейним для країни та повинен об'єднати у собі кілька підприємств.

В Україні вже 70 індустріальних парків

Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, індустріальний парк "ВінІндастрі" внесли до відповідного реєстру. Відтак, в Україні зареєстрували вже 70 індустріальних парків.

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Парк "ВінІндастрі" буде розташований на Вінниччині, на площі понад 13 тис. гектарів, і буде спеціалізуватися на новітніх технологіях переробки,

– заявив Шмигаль.

Створення "ВінІндастрі" ініціювала Вінницька міська рада. Це вже четвертий індустріальний парк у цьому місті. На ньому повинні працювати підприємства переробної промисловості.

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Новий парк повинен забезпечити робочі місця для 800 вінничан. Сюди сподіваються залучити компанії, які представляють сфери переробки відходів, інформації і електронних комунікацій, науково-технічної діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зараз індустріальні парки фінансуються з Державного фонду, а оскільки більшість з них не працюють, то це створює додаткове навантаження на бюджет. З огляду на це у парламенті розглядали можливість ліквідації приблизно половини індустріальних парків, які зареєстровані в Україні. Також повідомлялося, що здебільшого індустріальний парк – це просто певна ділянка землі, до якої ще не у всіх випадках встигли підвести необхідні комунікації.