В Украине уже 70 индустриальных парков

Как сообщил премьер Денис Шмигаль, индустриальный парк "ВинИндастри" внесли в соответствующий реестр. В Украине зарегистрировали уже 70 индустриальных парков.

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Парк "ВинИндастри" будет расположен в Винницкой области, на площади более 13 тыс. гектаров, и будет специализироваться на новейших технологиях переработки,

– заявил Шмигаль.

Создание "ВинИндастри" инициировал Винницкий городской совет. Это уже четвёртый индустриальный парк в этом городе. На нем должны работать предприятия перерабатывающей промышленности.

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Новый парк должен обеспечить рабочие места для 800 жителей Винницы. Сюда надеются привлечь компании, представляющие сферу переработки отходов, информации и электронных коммуникаций, научно-технической деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что сейчас индустриальные парки финансируются из Государственного фонда, а поскольку большинство из них не работают, это создает дополнительную нагрузку на бюджет. Учитывая это, в парламенте рассматривалась возможность ликвидации примерно половины индустриальных парков, зарегистрированных в Украине. Также сообщалось, что в большинстве своем индустриальный парк – это просто определенный участок земли, к которому еще не во всех случаях успели подвести необходимые коммуникации.