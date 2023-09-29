Почему хотят ликвидировать индустриальные парки

Как рассказал заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, индустриальные парки, которые зарегистрировали в период с 2013 по 2019 год, могут исключить из реестра. Причина – их бездействие.

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По его словам, речь идет примерно о половине из всех индустриальных парков Украины.

В Украине сейчас в реестре находятся 65 индустриальных парков, из них половина была зарегистрирована еще в период с 2013 по 2018-19 годы, но они не работают. Эти парки, скорее всего, в ближайшее время будут из реестра исключены, как неработающие,

– заявил он.

Ликвидация неработающих индустриальных парков позволит сэкономить бюджетные деньги. В частности, государственную поддержку можно будет направить на другие направления.

Что касается тех парков, которые соответствуют нормам закона, то они могут получить государственную поддержку. В общей сложности фонд составляет 1 миллиард гривен, его разделят на конкурсной основе.

Важно! Сейчас большинство индустриальных парков – это просто участок земли, к которому даже не во всех случаях подключены инженерные сети.

По словам Кисилевского, 1 миллиард гривен государственной поддержки используют именно на подключение сетей к тем участкам, имеющим перспективу дальнейшего развития.