Чому хочуть ліквідувати індустріальні парки

Як розповів заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, індустріальні парки, які зареєстрували в період з 2013 по 2019 рік, можуть виключити з реєстру. Причина – їхня бездіяльність.

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За його словами, йдеться приблизно про половину з усіх індустріальних парків України.

В Україні зараз у реєстрі перебувають 65 індустріальних парків, з них половина були зареєстровані ще в період з 2013 до 2018-19 року, але вони не працюють. Ці парки, найімовірніше, найближчим часом будуть із реєстру виключені, як такі, що не працюють,

– заявив він.

Ліквідація непрацюючих індустріальних парків дозволить зекономити бюджетні гроші. Зокрема, державну підтримку можна буде спрямувати на інші напрямки.

Що ж стосується тих парків, які відповідають нормам закону, то вони можуть отримати державну підтримку. Загалом фонд становить 1 мільярд гривень, його розділять на конкурсній основі.

Важливо! Наразі більшість індустріальних парків – це просто ділянка землі, до якої навіть не у всіх випадках підключені інженерні мережі.

За словами Кисилевського, 1 мільярд гривень державної підтримки використають саме на підключення мереж до тих ділянок, які мають перспективу подальшого розвитку.