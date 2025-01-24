Вже тисячі компаній готові інвестувати в Україну, – професорка про умови економічного буму

Повномасштабне вторгнення Росії завдало потужного удару по всіх ланках економічної системи України. Водночас більшість українців вважає, що основним джерелом економічного зростання мають стати іноземні інвестиції.

У розмові з 24 Каналом професорка, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова назвала умови економічного буму в Україні після війни.

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Що повинен зробити український уряд

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН зазначила, що навіть під час гарячої фази війни в Україну готові інвестувати кошти.

Вже тисячі компаній готові інвестувати в Україну,

– зазначила Лібанова.

За її словами, для цього український уряд повинен правильно вибудувати відносини зі своїми західними партнерами та нашими емігрантами, йдеться про попередні хвилі, що були до повномасштабного вторгнення.

Крім того, кількість інвестицій залежатиме від того, наскільки Україна зможе переконати усіх потенційних інвесторів у тому, що їх права принаймні захищені, а також від настроїв європейців та американців.

Зазначимо, що іноземні інвестиції в Україну значно скоротилися, а платіжний баланс за 11 місяців 2024 року завершився дефіцитом у 3,1 млрд доларів.