В разговоре с 24 Каналом профессор, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова назвала условия экономического бума в Украине после войны.

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Что должно сделать украинское правительство

Директор Института демографии и социальных исследований НАН отметила, что даже во время горячей фазы войны в Украину готовы инвестировать средства.

Уже тысячи компаний готовы инвестировать в Украину,

– отметила Либанова.

По ее словам, для этого украинское правительство должно правильно выстроить отношения со своими западными партнерами и нашими эмигрантами, речь идет о предыдущих волнах, что были до полномасштабного вторжения.

Кроме того, количество инвестиций будет зависеть от того, насколько Украина сможет убедить всех потенциальных инвесторов в том, что их права по крайней мере защищены, а также от настроений европейцев и американцев.

Отметим, что иностранные инвестиции в Украину значительно сократились, а платежный баланс за 11 месяцев 2024 года завершился дефицитом в 3,1 млрд долларов.