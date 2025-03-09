Навіть в IT-бізнесі посунули чоловіків – третину українських компаній очолюють жінки

У сучасному українському бізнес-середовищі все більше жінок займають керівні позиції. Особливо зросла кількість жінок-директорів у прифронтових областях країни.

Жінки "посунули" чоловіків з керівних посад

Зміни стосуються не тільки гендерного складу керівництва, але й галузей, де все частіше на чолі компаній стоять жінки. За рік помітно збільшилась кількість жінок-директорок у сферах IT, сільського господарства та будівництва. Загалом, за даними Опендатабот, на сьогодні кожна 3-тя компанія має жінку на керівній посаді, інформує 24 Канал.

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В IT-сфері, традиційно вважається чоловічою, кількість компаній з жінками на чолі зросла на 69%. У сільському господарстві очільниць бізнесів стало на 25% більше, а в будівельній галузі цей показник виріс на 17%.

Наразі близько 449 тисяч українських компаній очолюють жінки, що складає майже третину всього бізнес-сегменту. Частка жінок-директорок стабільно збільшується з початку повномасштабного вторгнення. Особливо виражене їх лідерство в таких сферах, як:

освіта – 70% керівників у цій галузі є жінками;

державне управління, оборона та соціальне страхування – 58% жінок на чолі;

мистецтво, творчість та розваги – 58%;

туризм – 57%.

Зауважте. Жінки-директори також складають більшість серед бізнесів у прифронтових областях: 37% компаній у Донецькій області, 35% – на Херсонщині та 34% – на Луганщині. Найбільше зростання відбулося у Полтавській області (+24%), Хмельницькій (+18%) та Київській (+11%).

Компанії, якими керують жінки

До топ-10 найбільших українських компаній, очолюваних жінками за доходами в 2024 році, увійшли: