Більшість компаній Великої Британії анонсували вихід з Росії: скільки досі залишаються

З 248 британських компаній лише 27% все ще залишаються у Росії. При цьому, 10% вичікують, дещо звузивши діяльність, а 53% анонсували свій вихід з країни-агресорки.

Водночас, загальна кількість російських комерційних компаній, засновниками яких є резиденти Великої Британії, становить 2 370 юридичних осіб. Про це свідчить свіже дослідження KSE від 31 жовтня.

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Британський бізнес у Росії

Росія давно не входить до списку найбільш інвестиційно привабливих країн для Великої Британії. Проте, за останнє десятиліття накопичені британські інвестиції у Росії обіймали 5-е місце безпосередньо у країні-агресорці після Кіпру, Нідерландів, Німеччини та Віргінських островів.

При цьому, британські дочірні компанії у Росії часто є прикриттям для міжнародних фінансових потоків, що насправді ведуть до саме російських власників. За дослідженням KSE, найбільша частка британського капіталу у країні-агресорці представлена у таких галузях:

будівництво;

оптова торгівля;

операції з нерухомістю;

транспорт та логістика;

IT.

Вихід британських компаній з російського ринку

За даними KSE, повний вихід з Росії вже здійснили 15 британських компаній, або ж 6% від загальної кількості. Вони залишили ринок країни-агресорки та продали свої частки акцій у російських бізнесах:

Compass Group;

Deloitte;

Eversheds Sutherland;

EY;

Hyve Group plc;

PwC;

Hays plc;

Inchcape;

Marks & Spencer;

Arrival;

Kantar TNS;

Nisa;

WPP PLC;

Shell;

Imperial Brands.

Тим часом 131 британська компанія перебуває у процесі виходу з російського ринку, зокрема Gett, Lush, Mothercare, ACCA тощо. До слова, досі залишаються у Росії 67 британських компаній, а вичікують – 24 бізнеси.