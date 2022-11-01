Водночас, загальна кількість російських комерційних компаній, засновниками яких є резиденти Великої Британії, становить 2 370 юридичних осіб. Про це свідчить свіже дослідження KSE від 31 жовтня.
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Британський бізнес у Росії
Росія давно не входить до списку найбільш інвестиційно привабливих країн для Великої Британії. Проте, за останнє десятиліття накопичені британські інвестиції у Росії обіймали 5-е місце безпосередньо у країні-агресорці після Кіпру, Нідерландів, Німеччини та Віргінських островів.
При цьому, британські дочірні компанії у Росії часто є прикриттям для міжнародних фінансових потоків, що насправді ведуть до саме російських власників. За дослідженням KSE, найбільша частка британського капіталу у країні-агресорці представлена у таких галузях:
- будівництво;
- оптова торгівля;
- операції з нерухомістю;
- транспорт та логістика;
- IT.
Вихід британських компаній з російського ринку
За даними KSE, повний вихід з Росії вже здійснили 15 британських компаній, або ж 6% від загальної кількості. Вони залишили ринок країни-агресорки та продали свої частки акцій у російських бізнесах:
- Compass Group;
- Deloitte;
- Eversheds Sutherland;
- EY;
- Hyve Group plc;
- PwC;
- Hays plc;
- Inchcape;
- Marks & Spencer;
- Arrival;
- Kantar TNS;
- Nisa;
- WPP PLC;
- Shell;
- Imperial Brands.
Тим часом 131 британська компанія перебуває у процесі виходу з російського ринку, зокрема Gett, Lush, Mothercare, ACCA тощо. До слова, досі залишаються у Росії 67 британських компаній, а вичікують – 24 бізнеси.