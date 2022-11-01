В то же время общее количество российских коммерческих компаний, учредителями которых являются резиденты Великобритании, составляет 2 370 юридических лиц. Об этом свидетельствует новое исследование KSE от 31 октября.

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Британский бизнес в России

Россия давно не входит в список самых инвестиционно привлекательных стран для Великобритании. Тем не менее, за последнее десятилетие накопленные британские инвестиции в России занимали 5-е место непосредственно в стране-агрессоре после Кипра, Нидерландов, Германии и Виргинских островов.

При этом британские дочерние компании в России часто являются прикрытием для международных финансовых потоков, которые на самом деле ведут именно к российским владельцам. Согласно исследованию KSE, наибольшая доля британского капитала в стране-агрессоре представлена в следующих отраслях:

  • строительство;
  • оптовая торговля;
  • операции с недвижимостью;
  • транспорт и логистика;
  • IT.

Выход британских компаний с российского рынка

По данным KSE, полный выход из России уже осуществили 15 британских компаний, или же 6% от общего количества. Они покинули рынок страны-агрессора и продали свои доли акций в российских бизнесах:

  • Compass Group;
  • Deloitte;
  • Eversheds Sutherland;
  • EY;
  • Hyve Group plc;
  • PwC;
  • Hays plc;
  • Inchcape;
  • Marks & Spencer;
  • Arrival;
  • Kantar TNS;
  • Nisa;
  • WPP PLC;
  • Shell;
  • Imperial Brands.

Между тем, 131 британская компания находится в процессе выхода с российского рынка, в частности Gett, Lush, Mothercare, ACCA и другие. К слову, до сих пор остаются в России 67 британских компаний, а выжидают – 24 бизнеса.