В то же время общее количество российских коммерческих компаний, учредителями которых являются резиденты Великобритании, составляет 2 370 юридических лиц. Об этом свидетельствует новое исследование KSE от 31 октября.

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Британский бизнес в России

Россия давно не входит в список самых инвестиционно привлекательных стран для Великобритании. Тем не менее, за последнее десятилетие накопленные британские инвестиции в России занимали 5-е место непосредственно в стране-агрессоре после Кипра, Нидерландов, Германии и Виргинских островов.

При этом британские дочерние компании в России часто являются прикрытием для международных финансовых потоков, которые на самом деле ведут именно к российским владельцам. Согласно исследованию KSE, наибольшая доля британского капитала в стране-агрессоре представлена в следующих отраслях:

строительство;

оптовая торговля;

операции с недвижимостью;

транспорт и логистика;

IT.

Выход британских компаний с российского рынка

По данным KSE, полный выход из России уже осуществили 15 британских компаний, или же 6% от общего количества. Они покинули рынок страны-агрессора и продали свои доли акций в российских бизнесах:

Compass Group;

Deloitte;

Eversheds Sutherland;

EY;

Hyve Group plc;

PwC;

Hays plc;

Inchcape;

Marks & Spencer;

Arrival;

Kantar TNS;

Nisa;

WPP PLC;

Shell;

Imperial Brands.

Между тем, 131 британская компания находится в процессе выхода с российского рынка, в частности Gett, Lush, Mothercare, ACCA и другие. К слову, до сих пор остаются в России 67 британских компаний, а выжидают – 24 бизнеса.

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