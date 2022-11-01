В то же время общее количество российских коммерческих компаний, учредителями которых являются резиденты Великобритании, составляет 2 370 юридических лиц. Об этом свидетельствует новое исследование KSE от 31 октября.
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Британский бизнес в России
Россия давно не входит в список самых инвестиционно привлекательных стран для Великобритании. Тем не менее, за последнее десятилетие накопленные британские инвестиции в России занимали 5-е место непосредственно в стране-агрессоре после Кипра, Нидерландов, Германии и Виргинских островов.
При этом британские дочерние компании в России часто являются прикрытием для международных финансовых потоков, которые на самом деле ведут именно к российским владельцам. Согласно исследованию KSE, наибольшая доля британского капитала в стране-агрессоре представлена в следующих отраслях:
- строительство;
- оптовая торговля;
- операции с недвижимостью;
- транспорт и логистика;
- IT.
Выход британских компаний с российского рынка
По данным KSE, полный выход из России уже осуществили 15 британских компаний, или же 6% от общего количества. Они покинули рынок страны-агрессора и продали свои доли акций в российских бизнесах:
- Compass Group;
- Deloitte;
- Eversheds Sutherland;
- EY;
- Hyve Group plc;
- PwC;
- Hays plc;
- Inchcape;
- Marks & Spencer;
- Arrival;
- Kantar TNS;
- Nisa;
- WPP PLC;
- Shell;
- Imperial Brands.
Между тем, 131 британская компания находится в процессе выхода с российского рынка, в частности Gett, Lush, Mothercare, ACCA и другие. К слову, до сих пор остаются в России 67 британских компаний, а выжидают – 24 бизнеса.