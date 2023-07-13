"Нова пошта" коштує понад 1 мільярд доларів, – Климов про розвиток компанії

Українська компанія "Нова пошта" активно розвивається та виходить на нові ринки попри повномасштабну війну, яка триває вже понад рік. Співвласник В'ячеслав Климов на одному заході згадав про вартість компанії.

Під час "Business Breakfast з Володимиром Федоріним" В'ячеслав Климов заявив, що наразі у компанії не висувають на перший план питання капіталізації на ринку. Проте він додав, що вони переконані, що "Нова пошта" демонструє позитивну динаміку.

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В'ячеслав Климов про "Нову пошту"

За словами Климова, поточна ринкова капіталізація компанії з поштової індустрії становить понад 1 мільярд доларів. Водночас вони не відкидають план щодо збільшення цього показника до 3 – 5 мільярдів доларів США.

Український бізнесмен також нагадав, що наприкінці 2020 року польська компанія InPost, яка створила найбільшу мережу поштоматів у Європі, провела первинне розміщення акцій з оцінкою у 9,5 мільярда доларів. Климов наголосив, що далі йде саме "Нова пошта".

Потужний вихід на міжнародний ринок

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Нагадаємо, що "Нова пошта" активно відкриває свої філії у різних країнах Європи. Зокрема, на початку червня 2023 року компанія відкрила свої двері для клієнтів у Чехії. До цього відділення української компанії розпочали роботу у таких країнах Європи:

Польщі;

Литві;

Молдові.

Далі – більше! Станом на кінець червня, відділення "Нової пошти" з'явилося ще й в столиці Румунії – Бухаресті.