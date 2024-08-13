Скільки коштує підписка на YouTube Music

YouTube Music Premium – це платна підписка на сервіс YouTube Music, яка надає певні переваги під час прослуховування музики. Платна підписка відрізняється в ціні, залежно від тарифного плану.

Скільки коштує підписка

YouTube Music Premium має два тарифні плани: підписка "Для сім'ї" та індивідуальна підписка.

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Підписка "Для сім'ї" на YouTube Music Premium коштує 119 гривень на місяць. Вона дозволяє додати до 5 учасників сімейної групи, які повинні проживати разом з адміністратором та мати обліковий запис Google. Кожен учасник матиме власну бібліотеку, підписки та рекомендації.

Індивідуальна підписка на YouTube Music Premium коштує 79 гривень на місяць.

Серед переваг преміум-підписки:

відсутність реклами;

можливість завантажувати пісні та відео для офлайн-прослуховування;

фонове прослуховування музики й подкастів;

доступ до прослуховування на пристроях Google Home або Chromecast Audio.

Користувачі підписки можуть все одно бачити рекламні вставки у подкастах, якщо автори їх включили.

Щоб оформити підписку на YouTube Music Premium: