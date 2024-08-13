Скільки коштує підписка
YouTube Music Premium має два тарифні плани: підписка "Для сім'ї" та індивідуальна підписка.
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Підписка "Для сім'ї" на YouTube Music Premium коштує 119 гривень на місяць. Вона дозволяє додати до 5 учасників сімейної групи, які повинні проживати разом з адміністратором та мати обліковий запис Google. Кожен учасник матиме власну бібліотеку, підписки та рекомендації.
Індивідуальна підписка на YouTube Music Premium коштує 79 гривень на місяць.
Серед переваг преміум-підписки:
- відсутність реклами;
- можливість завантажувати пісні та відео для офлайн-прослуховування;
- фонове прослуховування музики й подкастів;
- доступ до прослуховування на пристроях Google Home або Chromecast Audio.
Щоб оформити підписку на YouTube Music Premium:
- Відкрийте додаток YouTube Music на телефоні або планшеті.
- Увійдіть в обліковий запис Google, який хочете використовувати для підписки.
- Натисніть на зображення профілю.
- Якщо ви маєте право на пробну підписку, скористайтеся нею. В іншому випадку, натисніть "Підписатися на Music Premium" і слідуйте інструкціям.