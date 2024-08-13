Сколько стоит подписка

YouTube Music Premium имеет два тарифных плана: подписка "Для семьи" и индивидуальная подписка.

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Подписка "Для семьи" на YouTube Music Premium стоит 119 гривен в месяц. Она позволяет добавить до 5 участников семейной группы, которые должны проживать вместе с администратором и иметь учетную запись Google. Каждый участник будет иметь собственную библиотеку, подписки и рекомендации.

Индивидуальная подписка на YouTube Music Premium стоит 79 гривен в месяц.

Среди преимуществ премиум-подписки:

  • отсутствие рекламы;
  • возможность загружать песни и видео для офлайн-прослушивания;
  • фоновое прослушивание музыки и подкастов;
  • доступ к прослушиванию на устройствах Google Home или Chromecast Audio.

Чтобы оформить подписку на YouTube Music Premium:

  1. Откройте приложение YouTube Music на телефоне или планшете.
  2. Войдите в учетную запись Google, которую хотите использовать для подписки.
  3. Нажмите на изображение профиля.
  4. Если вы имеете право на пробную подписку, воспользуйтесь ею. В противном случае, нажмите "Подписаться на Music Premium" и следуйте инструкциям.