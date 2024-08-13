Сколько стоит подписка

YouTube Music Premium имеет два тарифных плана: подписка "Для семьи" и индивидуальная подписка.

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Подписка "Для семьи" на YouTube Music Premium стоит 119 гривен в месяц. Она позволяет добавить до 5 участников семейной группы, которые должны проживать вместе с администратором и иметь учетную запись Google. Каждый участник будет иметь собственную библиотеку, подписки и рекомендации.

Индивидуальная подписка на YouTube Music Premium стоит 79 гривен в месяц.

Среди преимуществ премиум-подписки:

отсутствие рекламы;

возможность загружать песни и видео для офлайн-прослушивания;

фоновое прослушивание музыки и подкастов;

доступ к прослушиванию на устройствах Google Home или Chromecast Audio.

Обратите внимание! Пользователи подписки могут все равно видеть рекламные вставки в подкастах, если авторы их включили.

Чтобы оформить подписку на YouTube Music Premium: