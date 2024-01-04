Мільярдер Ілон Маск придбав соціальну мережу Twitter за 44 мільярди доларів. Тепер навіть якщо він захоче її позбутися, то буде змушений зазнати великих збитків.

Вартість соцмережі Маска стрімко обвалюється

На думку фонду Fidelity, якому належить частка у X Holdings, станом на сьогодні соцмережа X (колишній Twitter) вартує менш як 30% від тієї суми, яку за неї заплатив Маск. Тобто, якби Маск захотів позбутися цього активу, то зміг би розраховувати лише на приблизно 13 мільярдів доларів, хоча сам заплатив 44.

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Падіння вартості Х пояснюється крахом стосунків Маска та рекламодавців. Через зміну правил модерування контенту та вибрики самого мільярдера, як от підтримка антисемітських постів, змусили великі компанії більше не розглядати соцмережу як майданчик для своєї реклами.

Fidelity може мати дуже обмежену інформацію щодо фінансових показників Х. Маск після свого приходу скасував публічну фінансову звітність та майже не розкриває карт перед тими, у кого ще є акції соціальної мережі.

Маск спочатку вирішив їх вилаяти, але згодом схаменувся і попросив вибачення. Оскільки саме реклама є основним джерелом доходів Х, дії будь-які дії Маска у цьому напрямку впливають на ціну компанії.

Вже в жовтні 2022 року фонд Fidelity почав знижувати ціну на свої акції Х. З огляду на те, що з приходом Маска кількість користувачів Х впала на 15%, аналітики передбачили падіння ще до того, як воно стало очевидним.

Нагадаємо, деякі аналітики прогнозують, що вже у 2024 році Х збанкрутує. Втім, позиції Маска у рейтингу мільярдерів ніщо не загрожує завдяки успішності інших компаній: Tesla суттєво збільшила виробництво електрокарів, а SpaceX здійснив запуск супутників, до яких можна під'єднуватися за допомогою мобільних пристроїв.