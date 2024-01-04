Стоимость соцсети Маска стремительно обваливается

По мнению фонда Fidelity, которому принадлежит доля в X Holdings, по состоянию на сегодняшний день соцсеть X (бывший Twitter) стоит менее 30% от той суммы, которую за нее заплатил Маск. То есть, если Маск захотел избавиться от этого актива, то смог бы рассчитывать лишь на примерно 13 миллиардов долларов, хотя сам заплатил 44.

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Падение стоимости Х объясняется крахом отношений Маска и рекламодателей. Из-за смены правил модерирования контента и выходки самого миллиардера, например поддержка антисемитских постов, заставили крупные компании больше не рассматривать соцсеть как площадку для своей рекламы.

Интересно! Fidelity может иметь очень ограниченную информацию о финансовых показателях Х. Маск после своего прихода отменил публичную финансовую отчетность и почти не раскрывает карт перед теми, у кого еще есть акции социальной сети.

Маск сначала решил их обругать, но впоследствии спохватился и попросил прощения. Поскольку именно реклама является основным источником доходов Х, действия любого действия Маска в этом направлении влияют на цену компании.

Уже в октябре 2022 года фонд Fidelity начал снижать цену на свои акции Х. Учитывая, что с приходом Маска количество пользователей Х упало на 15%, аналитики предусмотрели падение еще до того, как оно стало очевидным.

Напомним, некоторые аналитики прогнозируют, что уже в 2024 году Х обанкротится. Впрочем, позиции Маска в рейтинге миллиардеров ничто не угрожает благодаря успеваемости других компаний: Tesla существенно увеличила производство электрокаров, а SpaceX совершил запуск спутников, к которым можно подключаться с помощью мобильных устройств.