Материнська компанія TikTok коштує 300 мільярдів: яку вимогу ByteDance поставили США

Популярність TikTok має значний позитивний вплив на фінанси ByteDance. Щоправда, китайська технологічна компанія зустрілася зі значним тиском США.

Успіх ByteDance

Оцінка материнської компанії TikTok сягнула 300 мільярдів доларів. Це чи не найвища оцінка китайської технологічної компанії, розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Видання, посилаючись на свої джерела, зазначає, що таку оцінку зробили під час пропозиції викупу акцій. Зазначимо: якщо ByteDance не продасть TikTok американському власнику, то додаток буде заборонений на території США.

Що про TikTok каже Трамп

Дональд Трамп, який вже в січні стане президентом США, раніше підтримував заборону соціальної мережі TikTok. Втім, нещодавно він змінив свою думку та заявив, що цей крок – погана ідея.

У США переконані, що пом'якшити або скасувати заборону TikTok вкрай складно, однак прихід до влади Дональда Трампа може різко розвернути ситуацію для соціальної мережі.