Успіх ByteDance

Оцінка материнської компанії TikTok сягнула 300 мільярдів доларів. Це чи не найвища оцінка китайської технологічної компанії, розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Видання, посилаючись на свої джерела, зазначає, що таку оцінку зробили під час пропозиції викупу акцій. Зазначимо: якщо ByteDance не продасть TikTok американському власнику, то додаток буде заборонений на території США.

Що про TikTok каже Трамп

Дональд Трамп, який вже в січні стане президентом США, раніше підтримував заборону соціальної мережі TikTok. Втім, нещодавно він змінив свою думку та заявив, що цей крок – погана ідея.

У США переконані, що пом'якшити або скасувати заборону TikTok вкрай складно, однак прихід до влади Дональда Трампа може різко розвернути ситуацію для соціальної мережі.