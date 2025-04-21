Скільки коштує збудувати автозаправку в Україні

Сучасний формат вимагає сучасних витрат. Один із лідерів ринку поділився, скільки коштує вийти на новий рівень у паливному бізнесі.

Будівництво та ремонт АЗС недешеві

Будівництво повноцінного автозаправного комплексу у форматі мережі UPG вартує приблизно 5 мільйонів доларів. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів засновник і співвласник компанії Володимир Петренко, передає 24 Канал.

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За його словами, мережа також розглядає можливість купівлі застарілих АЗС для подальшої реконструкції, однак навіть базовий ремонт потребує серйозних вкладень.

Косметичне оновлення стели та будівлі – це вже 300–350 тисяч доларів. А якщо доводиться міняти резервуари, труби, пожежні системи та колонки, то витрати стрімко зростають,

– каже Петренко.

Наприклад, лише одна нова колонка коштує 20 тисяч доларів, без урахування додаткового оснащення.

Водночас звести компактну, сучасну заправку "з нуля" в Україні у 2025 році можна за 1,3–1,4 мільйона доларів, додає підприємець.

Важливо! Ці заяви прозвучали на тлі новин про великі злиття на ринку АЗС. У квітні Антимонопольний комітет дозволив компанії "Окко-Драйв", що входить до холдингу ОККО, орендувати 38 автозаправок мережі KLO. Крім того, АМКУ відкрив справу щодо концентрації активів ще 19 АЗС у межах Києва.