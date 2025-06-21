"Шукають, але не знаходять": чому переселенцям у Києві складно знайти роботу

У столиці проживає понад 426 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це близько 10% від загальної кількості переселенців в Україні. Втім, зуміли працевлаштуватись лише 27% з них.

Робота шукають, але не знаходять

Це 17% переселенців активно шукають роботу, однак результати не втішні, повідомила голова Ради ВПО Києва Ольга Алтуніна, передає 24 Канал.

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За даними Центру зайнятості, за останні 3 роки роботу вдалося знайти лише 8400 ВПО, що проживають у Києві. З 246 тисяч працездатних переселенців у столиці:

лише 61 особа отримала роботу через ДЦЗ;

ще 381 людина стала отримувачем мікрогрантів.

Частина працює віддалено

11% переселенців у Києві офіційно працевлаштовані за попереднім місцем роботи;

10% працюють дистанційно;

3% приїхали до столиці разом з роботодавцем.

Бар'єри до працевлаштування

Алтуніна зауважила, що 76% родин ВПО мають у складі соціально вразливих осіб (діти, люди з інвалідністю, пенсіонери тощо), що ускладнює їх працевлаштування.

"40% переселенських сімей перебувають за межею бідності та змушені економити навіть на харчах", – повідомила Алтуніна.

Серед головних перешкод до працевлаштування: