"Шукають, але не знаходять": чому переселенцям у Києві складно знайти роботу
У столиці проживає понад 426 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це близько 10% від загальної кількості переселенців в Україні. Втім, зуміли працевлаштуватись лише 27% з них.
Робота шукають, але не знаходять
Це 17% переселенців активно шукають роботу, однак результати не втішні, повідомила голова Ради ВПО Києва Ольга Алтуніна, передає 24 Канал.
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За даними Центру зайнятості, за останні 3 роки роботу вдалося знайти лише 8400 ВПО, що проживають у Києві. З 246 тисяч працездатних переселенців у столиці:
- лише 61 особа отримала роботу через ДЦЗ;
- ще 381 людина стала отримувачем мікрогрантів.
Частина працює віддалено
- 11% переселенців у Києві офіційно працевлаштовані за попереднім місцем роботи;
- 10% працюють дистанційно;
- 3% приїхали до столиці разом з роботодавцем.
Бар'єри до працевлаштування
Алтуніна зауважила, що 76% родин ВПО мають у складі соціально вразливих осіб (діти, люди з інвалідністю, пенсіонери тощо), що ускладнює їх працевлаштування.
"40% переселенських сімей перебувають за межею бідності та змушені економити навіть на харчах", – повідомила Алтуніна.
Серед головних перешкод до працевлаштування:
- дискримінація або упереджене ставлення до ВПО;
- нестача вакансій за фахом, зокрема для мешканців східних областей;
- втрата чи відсутність документів про освіту;
- конкуренція з місцевими жителями на ринку праці.